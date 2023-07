Municipalitatea brasoveana continua extinderea programului de amenajare a pietelor volante, dupa succesul pe care l-am inregistrat in cartierele Valea Cetatii, Schei, Noua si Triaj. Din 28 iulie se deschide o noua piata volanta, in cartierul Bartolomeu - Avantgarden. Situata pe strada Lebedei, noua piata aduce mai multe noutati: a fost deschisa la solicitarea cetatenilor din zona, impreuna cu care a fost si decis locul de amplasare, in urma unei consultari publice; va fi deschisa saptamanal (in ... citeste toata stirea