Piata volanta de producatori ajunge in cartierul Triaj, anunta Serviciul Public de Administrare Piete Brasov.Urmatorul targ volant de producatori, va fi sambata, 27 mai, in Triaj.Targul de producatori va fi deschis intre orele 9:00 si 16:00, la capatul de linie RATBV, unde veti gasi doar produse agricole si agroalimentare de calitate, de origine controlata, de la producatori locali autentici.Serviciul Administrare Piete Brasov a anuntat ca in aceasta sambata piata volanta va fi in Triaj, ... citeste toata stirea