Piatra Craiului va avea un nou plan de management

Administratia Parcului National a inceput demersurile pentru revizuirea planului de management al ariei protejate. Pentru realizarea documentatiei, Romsilva, care are in administrare Parcul National Piatra Craiului, dar si doua situri Natura 2000, care se suprapun partial cu acesta a obtinut o finantare europeana in valoare de 3.972.996 lei din Fondul European de Dezvoltare, urmand ca din bugetul de stat, Guvernul Romaniei sa asigure cofinantarea de 701.116 lei.Prin acest proiect se vor ... citeste toata stirea