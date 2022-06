"Piatra indragostitilor aduce bogatie in casa"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru spune ca sunt pietre semipretioase care aduc noroc in dragoste. "Nu trebuie sa permitem atingerea pietrelor de catre o alta persoana. Pietrele le putem curata cu putin sare. Unele dintre ele nu suporta sare, asa ca putem folosi nisip. Un nisip curat si uscat. Totodata, se pot pune in apa sfintita", a recomandat medicul.Acvamarinul reda armonia in cupluDe pilda, daca avem scandal in relatie, ar fi bine sa avem un accesoriu cu acvamarin. Culoarea albastra ... citeste toata stirea