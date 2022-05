"Picnic in culori" pentru copiii fara parinti

De 1 Iunie, copiii institutionalizati din judetul Brasov vor participa la un Picnic in culori. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a organizat o serie de evenimente de Ziua Internationala a Copilului, care se vor petrece intr-un centru aflat in mijlocul naturii, la Bradet."Ziua Copilului este si pentru copiii din centrele de plasament, chiar daca pentru ei "familia" inseamna, in cele mai multe cazuri, colegii de camera si personalul centrului. Pentru ei, DGASPC ... citeste toata stirea