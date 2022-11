Pictorii Brasovului, de ieri, azi si maine

Pictorii de "ieri", dar si pictorii de "azi" si de "maine" pot fi vazut in doua expozitii, in cadrul carora va fi lansat si albumul de arta "Soleil de l'Est in promovarea picturii brasovene, ieri, azi si maine".La Galeria EUROPE, din strada Muresenilor" va fi vernisata, azi, 24 noiembrie, de la 15.00, expozitia pentru pictorii "de ieri", care va putea fi vizitata pana in 15 decembrie.La Foaierul Teatrului "Sica Alexandrescu" vor fi prezentati pictorii "de azi" si cei "de maine", luni, 28 ... citeste toata stirea