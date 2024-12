Pierderile din retelele de termoficare din Romania se ridica la 30-35%

Pierderile din retelele de termoficare ale municipiilor din Romania se ridica la 30-35% in fiecare an, urcand pana la 37% in Bucuresti, dintre care 28% de-a lungul retelelor de transport, reiese dintr-o analiza realizata de Horvath, companie de consultanta in management, prezenta si in Romania, din 2005.Consultantii spun ca problema principala a sistemelor de incalzire centralizata consta in lipsa cronica de investitii, atat in sistemele de transport si distributie (care determina pierderi ... citește toată știrea