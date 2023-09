Un accident a avut loc, luni dimineata, in jurul orelor 7.00, pe DN10, in interiorul localitatii Prejmer. In eveniment a fost implicat un autoturism care a surprins si accidentat un pieton, de 19 de ani, din localitate. "Victima a fost preluata si transportata la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. La ... citeste toata stirea