Pieton lovit pe DN1, dar soferul n-ar fi de vina

In cursul zilei de joi, 23 mai, a avut loc un accident rutier pe DN1, in zona localitatii Ucea de Jos. Potrivit primelor constatari la fata locului, un autoturism, care circula dinspre Sibiu catre Brasov, a surprins si accidentat un pieton aflat in traversarea strazii, printr-o zona nepermisa. In urma coliziunii a rezultat vatamarea corporala a pietonului, care a fost preluat de un echipaj SMURD. ... citește toată știrea