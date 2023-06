Un accident a avut loc miercuri, 28 iunie, in jurul orei 7.45, pe DN1A, respectiv pe varianta ocolitoare a municipiului Sacele, la intersectia cu strada Alexandru Ioan Lepadatu. In accident a fost implicat un autoturism care a surprins si accidentat un pieton, de 24 de ani, din localitate."Victima a fost preluata si transportata la spital, in vederea ... citeste toata stirea