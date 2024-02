Pietonalul din Valea Cetatii intra in a doua etapa de modernizare. Si nu va fi ieftina deloc

Pietonalul din cartierul brasovean Valea Cetatii va intra in a doua etapa de reamenajare si modernizare, iar lucrarile nu vor fi tocmai ieftine. Mai exact, potrivit unui proiect de hotarare de Consiliul Local ce urmeaza a fi spus aprobarii in sedinta de plen de azi, 27 februarie, valoarea lucrarilor este estimata la 38.256.076 lei, inclusiv TVA.Detaliile proiectului de modernizare au fost prezentate de reprezentantii Primariei Brasov in sedinta din 26 februarie a Comisiei juridice a ... citește toată știrea