Pietonalul Star-Modarom, aprobat: costa 14,5 milioane lei

Prezentat intr-o sedinta a Consiliului Local Brasov din anul 2019, proiectul de amenajare a zonei pietonale Star-Modarom a ajuns in etapa aprobarii valorii investitiei. Mai exact, in sedinta de plen din 27 ianuarie, Consiliul Local Brasov a aprobat documentatia Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Amenajare spatii publice in municipiul Brasov, zona Modarom - Colegiul Unirea - str. Politehnicii - str. ... citeste toata stirea