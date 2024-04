Pietrele lui Solomon, in ziua Junilor: doar doua locuri autorizate pentru mici si "gratare"

In Duminica Tomii (12 mai, prima duminica dupa Pasti), ziua in care Junii Brasovului coboara in Cetate, Serviciul Public Administrare Piete organizeaza anul acesta un targ specific.Regulamentul desfasurarii acestui targ este publicat pe site-ul Primariei Brasov, dupa cum urmeaza:- 2 locuri vanzare (30 mp fiecare) destinate produselor prepararate la gratar (Tronson I);- 4 locuri vanzare (15 mp fiecare) destinate produselor din categoria placinte, clatite, langos, gogosi, kurtos, galuste cu ... citește toată știrea