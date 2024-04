Pietrele lui Solomon, La Iepure si Noua: Fabrica de bere din Brasov "face cinste" si renoveaza locurile de picnic din oras

Amenajate in urma cu multi ani de compania care detine fabrica de bere din Brasov, Ursus Breweris SA, locurile de picnic de la Pietrele lui Solomon, Valea Cetatii (La Iepure) si Noua vor intra in reabilitare. Lucrarile vor fi realizate de aceeasi companie, in baza unui parteneriat ce va fi incheiat cu Primaria Brasov, dupa ce acesta va fi aprobat, in prealabil, in sedinta de plen a Consiliului Local din 25 aprilie.Conform proiectului de hotarare de Consiliu Local, compania privata ... citește toată știrea