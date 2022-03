"Pila" de la Ruia: 50 de lei pe zi daca stii pe cine trebuie

Administratorul Telescaunului Ruia din Poiana Brasov, Viorel Bratu, a fost retinut sub acuzatia de "luare de mita" in noaptea de joi spre vineri, 10/11 martie, anunta surse apropiate anchetei. Bratu ar fi cerut sume de bani de la schiori pentru a ii lasa sa urce fara a le mai elibera bilet, iar la Politie a fost reclamat de martori.Instalatiile de transport pe cablu sunt in proprietatea Primariei Brasov, dar date in administrare companiei Ana Teleferic. Prin aceasta practica, se considera ca ... citeste toata stirea