Ping pong cu autostrada Sibiu-Fagaras. Licitatia pentru tronsonul Avrig-Sambata de Sus, suspendata din nou

Licitatia pentru proiectarea si executia Autostrazii Sibiu-Fagaras este din nou, suspendata dupa ce constructorii au depus contestatii la clarificarile Companiei de Drumuri, avertizeaza Horatiu Cosma, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor (mandatul Catalin Drula). Acesta sustine ca, raspunsurile CNAIR transmise constructorilor sunt ,,in bataie de joc", ilegale si contradictorii. Informatiile publicate in SEAP arata ca, au fost suspendate loturile 2 si 3.