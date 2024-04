"Pinguinii in alerta", noua premiera de la "Arlechino"

Copii, parinti si bunici sunt asteptati in weekend, atat sambata, 27 aprilie (de la 11.00), cat si duminica, 28 aprilie (de la 10.30 si 12.00), la o noua premiera a Teatrului Arlechino Brasov - "Pinguinii in alerta", in regia si scenariul lui Beres Laszlo."Intr-o lume inghetata si acoperita de zapada, trei pinguini incearca sa isi alunge cum pot mai bine plictiseala. Viata lor tihnita si senina este brusc tulburata de aparitia unui porumbel mesager, care aduce vestea unui potop iminent dar si ... citește toată știrea