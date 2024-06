Pink Martini, concert eveniment in Piata Sfatului

Pink Martini canta pe 20 iulie la Brasov, in Piata Sfatului. Trupa infiintata de pianistul Thomas M. Lauderdale vine pentru prima data intr-un concert eveniment la implinirea a 30 de ani de activitate. Anuntul a fost facut de catre reprezentantii Centrului Cultural Apollonia, organizatorul evenimentului.Trupa a fost infiintata in 1994, a lansat noua albume de studio pana in prezent, canta in peste 20 de limbi, avand in repertoriu si o piesa muzicala romaneasca clasica, "Pana cand nu te ... citește toată știrea