Pink Martini, concert-eveniment, in Piata Sfatului

Concertul anului la Brasov! Pink Martini concerteaza in Piata Sfatului.Concertul anului la Brasov! Pink Martini va sustine in data de 20 iulie, in Piata Sfatului, un concert-eveniment la sarbatorirea a 30 de ani de la infiintare.Trupa infiintata de pianistul Thomas M. Lauderdale vine pentru prima data la Brasov in data de 20 ... citește toată știrea