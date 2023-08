Marti, 8 august, am sarbatorit unul dintre cei mai buni prieteni ai omului: a fost Ziua Internationala a Pisicii. Daca in cazul cainilor mai intalnim destui care traiesc in curti, in cazul pisicilor, cele mai multe traiesc chiar in casele noastre.In urma cu un secol nu se cunostea aproape nimic concret despre bolile pisicilor. Daca simptomele erau mai grave, totul era atribuit unei indispozitii sau otravirii. Pisicile primeau medicamente pentru caini, iar rezultatele erau dezastruoase. La ... citeste toata stirea