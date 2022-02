Piste de biciclete si perdele forestiere in tot judetul Brasov. Investitie a CJ Brasov de peste 4 milioane de lei

CJ Brasov intentioneaza sa realizeze piste de biciclete si perdele forestiere de protectie in judet, investitie de peste 4 milioane de lei, finantare cu fonduri europene in perioada 2021-2027. In acest sens a lansat cererea privind achizitia pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate. Firma Inpro Muhendislik Musavirlik Anonim Sirketi, cu doi subcontractanti, Terra Silva SRL si Interhub Development SRL, a depus documentatia pentru adjudecarea acestei achizitii a carei valoare totala a fost ... citeste toata stirea