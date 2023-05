18 copii cu varste intre 10 si 14 ani, dornici de aventura si pasionati de cinematografie, vor realiza doua scurtmetraje in cadrul taberei cinematografice CineVentura, organizata de Scharf Film, in Plaiul Foii, Rezervatia Naturala Piatra Craiului. Pe parcursul unei saptamani, intre 25 iunie - 1 iulie, participantii vor fi indrumati de profesionisti in toate domeniile cinematografiei (scenarist, producator, actor, regizor, director de imagine, sunetist, scenograf, make-up artist, editor), ... citeste toata stirea