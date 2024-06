Planetariul Brasov celebreaza "Saptamana Soarelui", in patru locatii din oras

Planetariul Brasov vine in cartierul tau de Saptamana Soarelui.In 2024, Planetariul Brasov va organiza Saptamana Soarelui in iulie, pentru ca in iulie, pe 5, Soarele se va gasi la cea mai mare distanta de Pamant, la 152.099.968 km.Sub sloganul "Planetariul vine in cartierul tau", in acest an, Planetariul Cosmonaut Dumitru Prunariu va organiza Saptamana Soarelui, in perioada 1-7 iulie, ocazie cu care se va ... citește toată știrea