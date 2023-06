Planetariul "Cosmonaut Dumitru Prunariu Brasov", structura in cadrul Gradinii Zoologice Brasov, va primi vineri, 16 iunie, incepand cu ora 10.00, la o intalnire cu o delegatie din care fac parte cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu si astronautele Sara Sabry (Egipt) si Nicole Stott (SUA), evenimentul urmand sa aiba loc la sediul nostru."Intalnirea dintre astronautii invitati de Space for a Better World la Space Days Romania si reprezentantii Planetariului Brasov va constitui un punct de plecare ... citeste toata stirea