Plangere penala impotriva primarului din Sanpetru. Motivul? Gunoiul...

Primarul comunei Saneptru, Marian Arhire (USR), s-a ales cu un dosar penal (nr. 7455.P.2022) din cauza modului in care se realizeaza activitatea de salubrizare in localitate.Arhire ese cercetat pentru presupuse fapte savarsite sub incidenta art. 297 din Codul Penal.Art. 297(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor ... citeste toata stirea