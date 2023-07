Gabriela Firea s-a ales cu o plangere penala la DNA pe numele sau, in scandalul azilelor groazei. Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe este initiatorul demersului juridic.El spune ca fostul ministru al Familiei trebuie sa raspunda pentru centrele in care erau torturati batranii."Am depus denunt la DNA pentru abuz in serviciu impotriva senatoarei PSD, fostul ministru al Familiei care l-a avut angajat la cabinetul sau ... citeste toata stirea