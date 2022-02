Planta care te mentine tanar

Folosita inca din antichitate, salvia este cunoscuta si folosita in toata lumea, ca cea mai de pret planta vindecatoare. In Evul Mediu, salvia era considerata o planta cu proprietati magice, care ii putea face pe oameni nemuritori. Un vechi proverb chinezesc spune ca: "Cine are salvie in casa nu lasa batranetea sa se apropie''.Salvia contine un complex de vitamine, vitamina A, B, C, minerale precum calciu, potasiu, magneziu, fier, zinc si sodiu, fiind un adevarat izvor de substante ... citeste toata stirea