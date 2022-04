Peste 128.000 de puieti vor fi plantati la Sacele in cursul acestui an, in campania de reimpadurire ce va incepe in cursul acestei saptamani. Conform reprezentantilor Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele, aceste impadurirea se va face pe o suprafata de 19,26 hectare din zonele Tamina, Valea Doftanei, Fantana Bradetului, Valea Doftanei si Babarunca.Pentru reimpadurirea acestor suprafete se vor folosi 88.100 de puieti ... citeste toata stirea