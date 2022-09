Planul anti-graffiti al Primariei Brasov

Apeductul de pe aleea de sub Tampa este de multi ani o "tinta" preferata grafferilor. Periodic este zugravit, dar dupa putin timp apar "picturile". Acum, Primaria Brasov vrea sa treaca la "nivelul" superior. Astfel, marti, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov, cand unul dintre consilierii locali brasoveni, Ciprian Chiriches (PNL) a ridicat problema acestui apeduct, administratorul public al Brasovului, Adriana Miron, a anuntat ca in perioada urmatoare se vor face lucrari."Va fi ... citeste toata stirea