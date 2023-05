Dupa ce mediul de afaceri a transmis un comunicat de presa prin care a solicitat reorganizarea teritoriala a Romaniei, deputatul AUR Brasov, Dumitru Flucus, a anuntat vineri, 28 aprilie, intr-o conferinta de presa, ca partidul din care face parte are un proiect in acest sens."Ultima lege privind reorganizarea teritoriala a Romaniei a fost aprobata in anul 1968. Este nevoie de o astfel de reforma. In proiectul nostru am pornit de la o *harta alba*. Totul a fost regrupat, in functie de mai ... citeste toata stirea