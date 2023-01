Planul Integrat de Calitate a Aerului in municipiul Brasov a expirat. Dar avem Festivalul Oraselor Verzi

Din pacate, administratia USR - Allen Coliban isi demonstreaza impotenta administrativa de la o zi la alta. Reuseste sa ramana repetenta la capitole pe care le invoca cu surle si trambite la diverse mese tovarasesti sau in campania electorala. Insa, vorba ceea, practica ne omoara.De voie, de nevoie, in 2018, fostul Consiliu Local al Brasovului a aprobat Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) in municipiul resedinta de judet. Un document laborios, realizat de o firma de specialitate, nu ... citeste toata stirea