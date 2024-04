Planul National de Combatere a Violentei Scolare, in dezbatere publica. Printre prevederi: dotarea scolilor cu sisteme de supraveghere audio-video

Planul National de Combatere a Violentei Scolare pentru 2024-2027 a fost in dezbatere publica vineri, 29 martie. Documentul prevede o serie de masuri, cum ar fi dotarea scolilor cu sisteme audio-video, achizitionate din fonduri nerambursabile si din bani de la Ministerul Educatiei, biblioteci online sau offline in toate scolile ce contin ghiduri pentru parinti, elevi, profesori, si un concurs anual "Ia atitudine, spune STOP violentei!". De asemenea, in plan scrie ca este considerata violenta ... citește toată știrea