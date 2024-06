Planul Patrascu - 20 de masuri pentru Judetul Brasov, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean

In ultimele saptamani, am avut ocazia sa ma intalnesc cu mii de locuitori ai Judetului Brasov, sa discut despre nevoile si asteptarile lor si sa prezint viziunea mea pentru un judet prosper si modern. Am fost impresionat de dorinta oamenilor pentru schimbare si de ideile constructive pe care le-am auzit de la cei cu care m-am intalnit.Proiectele pe care le-am prezentat tuturor cetatenilor Judetului Brasov au fost primite cu interes, pentru ca ele rezuma dorinta oamenilor de a avea o viata mai ... citește toată știrea