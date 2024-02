Planul pentru "Parcul IUS": arata bine in poze

Promis in anul 2020, in campania electorala, "Parcul IUS" (de pe fosta platforma industriala IUS - Lemexim - Lubrifin) de pe strada Harmanului din Brasov a ajuns in etapa randarilor (planse). Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 27 februarie a fost prezentata o informare privind stadiul in care se afla pregatirea documentatiilor tehnice pentru acest parc, arhitectul clujean care s-a ocupat de proiect, Marian Racu, prezentand o randare spectaculoasa, sub forma unui clip, nu ... citește toată știrea