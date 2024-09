Planul Rosu de Interventie, activat in statiunea Olimp Mai multe persoane cazate intr-un hotel prezinta varsaturi si dureri abdominale

Planul Rosu de Interventie a fost activat in statiunea Olimp, dupa ce mai multe persoane aflate la Hotel Crisana acuza stari de rau.In statiunea Olimp din judetul Constanta a fost activat, joi dimineata, planul rosu de interventie, dupa ce mai multe persoane cazate in hotelul Crisana au apelat 112 si au semnalat stari de rau, greata si varsaturi.Planul Rosu de Interventie a fost activat in judetul Constanta, dupa ce mai multe persoane aflate la Hotel Crisana din statiunea Olimp au prezentat ... citește toată știrea