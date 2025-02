Planuri mari, dar cu pasi mici, pentru Cetatuia Brasovului

In acest an, se vor realiza doar studiile pentru viitoarele lucrari de restaurare la Cetatuia Brasovului. Purtatorul de cuvant al Primariei municipiului Brasov, Sorin Toarcea, a precizat ca in bugetul pe acest an vor fi alocati bani pentru intocmirea documentatiilor. Insa trebuie mentionat faptul ca inca se lucreaza la proiectul de buget."Vorbim despre lucrari destul de complexe, avand in vedere ca de foarte multi ani acolo nu s-au mai intretinut zidurile cetatii, nu s-a realizat nicio ... citește toată știrea