Planuri mari pentru drumurile judetene din Brasov

Consiliul Judetean (CJ) Brasov a anuntat joi, 9 ianuarie, planul de investitii in modernizarea drumurilor judetene pe anul 2025. Astfel, in acest an administratia judeteana isi propune sa gestioneze santiere de modernizare a 96,3 km de drumuri judetene, pentru care sunt alocate finantari ce depasesc 336,5 milioane de lei. In acelasi timp, vor fi accesate fonduri europene pentru refacerea totala a 53,1 km de drumuri din zona metropolitana Brasov, un proiect multianual estimat la peste 530 de