Planurile-cadru pentru liceu, adoptate in mai-iunie

Planurile-cadru pentru liceu vor fi adoptate in perioada mai-iunie, a afirmat ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David. Acesta a mai spus ca in luna martie va fi disponibil un chestionar online pentru comentarii ghidate suplimentare. Dupa adoptarea planurilor-cadru, vor fi elaborate programele/continuturile, manualele si se va face un training profesorilor."Tinta este ca elevii care vor fi in clasa a IX-a in anul scolar 2026-2027 sa intre in noua logica curriculara", a scris ministrul ... citește toată știrea