Un fake news a nascut discutii aprinse pe grupul de whatsapp al PSD Brasov. Un material preluat de ziarul "Gandul" dupa un site din Germania care a publicat o stire neverificata s-a rostogolit in presa din Romania. Pentru ca Brasovul era implicat, organizatia municipala a PSD a dat un comunicat de presa in care il acuza pe primarul Allen Coliban."Planurile lui Coliban pentru brasoveni in 2030: sa nu mai consume deloc carne si lactate, sa nu detina autoturisme personale si sa calatoreasca cu ... citeste toata stirea