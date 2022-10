Dupa tragedia din Defileul Jiului, cand un sofer a murit lovit de un bolovan desprins din versant, DRDP Brasov ia masuri pentru punerea in siguranta a zonelor periculoase de pe Transfagarasan.Compania de Drumuri va monta sisteme de ancorare, plase de protectie si panouri de inalta rezistenta in zonele unde cad stanci pe DN 7 C -Transfagarasan, ... citeste toata stirea