Proiectul plata cu cardul la piata se extinde in noua orase - Alexandria, Satu Mare, Fagaras, Targu Mures, Timisoara, Tulcea, Vaslui, Bacau si Craiova. 60 de POS-uri vor fi instalate in pietele din aceste localitati, pana la finalul toamnei. Proiectul a fost initiat in 2019 si este dezvoltat de Mastercard si Asociatia Administratorilor de Piete din Romania (AAPR), in colaborare cu Patria Bank. In primul an, au fost instalate 104 POS-uri, in Sibiu, Iasi, Galati si sectorul 1 al Capitalei. ... citeste toata stirea