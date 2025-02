Plata pensiilor se face cu intarziere si in martie, pentru beneficiarii care nu au card

Plata pensiilor se va face cu intarziere si in luna martie, pentru beneficiarii care nu au cardDistribuie daca iti place!Plata pensiilor se va face cu intarziere si in luna martie, pentru beneficiarii care nu au card.Motivul este acela ca ziua de 1 martie cade sambata, asa ca livrarea banilor va incepe abia luni.Pensionarii care primesc banii prin intermediul Postei Romane vor putea intra in posesia pensiilor incepand de luni, ... citește toată știrea