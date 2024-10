Platforma de recrutare: Numarul de locuri de munca postate in primele 9 luni a scazut la 230.000

Peste 230.000 de locuri noi de munca au fost postate in primele 9 luni ale anului, in scadere cu aproximativ 15% fata de anul trecut in aceeasi perioada, iar jumatate dintre acestea au venit din partea angajatorilor din Bucuresti si Ilfov, potrivit unei platforme de recrutare online.Numai pentru Capitala au fost disponibile peste 110.000 de oportunitati pentru candidati, arata eJobs.ro.Clujul este judetul cu a doua cea mai ofertanta paleta de joburi, insa la distanta semnificativa fata de ... citește toată știrea