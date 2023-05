Doi parlamentari liberali, initiatori ai proiectului legislativ prin care si mediul privat sa poata oferi vouchere de vacanta angajatilor, au prezentat reprezentantilor mediului de afaceri din Brasov ideile din proiect. "Am plecat in elaborarea acestei initiative legislative de la trei motive principale: discriminarea care exista intre mediul privat si sectorul public, costul pe forta de munca este cel mai ridicat din Europa, de 40,85%, in timp ce in Europa media este de 26%, iar ponderea ... citeste toata stirea