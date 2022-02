Plecat din Ucea, a ajuns pacient - infractor la Fagaras

Un tanar de 31 de ani, plecat la drum cu 1 la mie, probabil dupa un chef de "Ziua Indragostitilor", a ajuns propria-i victima, dus cu SMURD-ul la alta destinatie, la spitalul din Fagaras..."In noaptea de luni spre marti, 14/15 februarie, in jurul orei 4.50, un barbat, in varsta de 31 ani, care conducea un autovehicul pe DJ105C, avand directie de deplasare dinspre localitatea Ucea de Jos catre orasul Victoria din judetul Brasov, a lovit un cap de pod, rasturnandu-se in santul pluvial, situat ... citeste toata stirea