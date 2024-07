Plecat sambata, miercuri dat disparut

Politistii din cadrul IPJ Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca Anghel Ionut Darius, in varsta de 20 de ani, ar fi plecat voluntar, in cursul zilei de sambata, 29 iunie, de la locuinta de domiciliu, din sat Valeni, comuna Jibert, spre municipiul Fagaras, din judetul Brasov, fara a mai reveni pana in prezent.Cazul a ... citește toată știrea