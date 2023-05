Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz efectueaza acte de urmarire penala dupa ce au identificat in trafic doi conducatori de mopeduri, care nu detin permis de conducere si fara ca vehiculele sa fie inregistrate.Miercuri, 4 mai, in jurul orei 19.00, politistii din cadrul Postului de Politie Rurala Hoghiz au oprit in satul Dopca, pentru control, un moped care nu avea montata placuta cu numarul de inregistrare. Acestia au stabilit ca mopedul nu este inregistrat sau inmatriculat ... citeste toata stirea