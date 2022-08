Plimbata cu forta pe strazile Brasovului. Cum a intimidat-o un barbat pe fosta sa concubina, in ciuda ordinului de restrictie

O femeie a fost plimbata cu forta pe mai multe strazi din Brasov. Fostul sau concubin, fata de care femeia obtinuse un ordin de restrictie, a vrut sa-i predea o lectie. Pentru "plimbare", barbatul si-a petrecut 24 de ore in arestul Politiei Brasov Politistii brasoveni efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "lipsire de libertate in mod ilegal" si "incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu". Un barbat a vrut sa-i arate fostei ... citeste toata stirea