Ploaie si accidente: DN1, DN1A, DN 13

DN1A: Coliziune cu un camion, 2 victimeDuminica, 24 martie, in jurul orelor 08.30, pe DN1A, in zona Babarunca, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, un autocamion si un autoturism. "Din coliziunea produsa, doua persoane, ocupante in autoturism, au suferit leziuni corporale", a transmis Daniel Zontea, de la IPJ Brasov, imediat ce echipajele de Politie au ajuns la fata locului si au transmis primele constatari.La interventie au fost trimise echipaje de la ... citește toată știrea