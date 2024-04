Plosnita dantelata a ajuns la Brasov. Sunt numite "tigri", nu pot fi omorate cu substante chimice

Plosnita dantelata, cunoscuta si sub denumirea de tigrul platanului, insecta care a fost semnalata in mai multe orase mari inca de anii trecuti, a inceput sa apara si in judetul Brasov, primele cazuri fiind semnalate de la Fagaras, multi localnici de aici plangandu-se zilele trecute ca se umpleau de astfel de insecte cand mergeau pe strada.Acestea sunt insecte foarte mici, iar intepaturile lor, destul de puternice. Potrivit specialistilor, tigrul platanului nu transmite boli, insa numarul ... citește toată știrea